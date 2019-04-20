ЕС консультирует Туркменистан в сфере международного аудита

20 апреля 2019 12:51 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Европейский Союз (ЕС) в партнерстве с министерством сельского хозяйства и Союзом промышленников и предпринимателей Туркменистана (СППТ) реализует проект «Содействие дальнейшему устойчивому развитию сельского хозяйства и села в Туркменистане», сообщает Trend со ссылкой на СППТ.

В рамках этого проекта, в Ашхабаде проводится семинар, посвященный международным стандартам аудита по системе ISO 9001:2015.

"Цель курса - оказание дальнейшей поддержки в сфере внедрения международных стандартов в области различных профессиональных услуг, включая аудит и сертификацию систем менеджмента качества туркменских производителей продуктов питания, что, в свою очередь, будет способствовать повышению узнаваемости и дальнейшему развитию экспорта отечественной продукции на зарубежные рынки", - сказано в информации.

Проводит занятия эксперт, утвержденный The International Register of Certificated Auditors (IRCA). Высокий профессиональный уровень курса IRCA позволит туркменским предпринимателям получить международно-признанный уровень аудитора при условии, что они к 23 апреля успешно сдадут финальный экзамен, отмечает СППТ.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Талех Агавердиев)

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