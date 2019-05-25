Туркменистан проведет в июне международную научную конференцию

25 мая 2019 10:59 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - В Ашхабаде 12-13 июня состоится международная научная конференция, приуроченная к Дню науки, сообщает Trend со ссылкой на местный телеканал "Алтын Асыр".

В форуме примут участие известные учёные из стран Европы и Азии.

Темами обсуждения станут такие актуальные направления, как информационные, телекоммуникационные и биотехнологии, развитие цифровой экономики, логистика, водная дипломатия, внедрение научных достижений в сферах промышленности, сельского хозяйства, медицины и фармацевтики, экологии.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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