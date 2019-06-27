Современный Туркменистан: стратегия мира, прогресса и процветания

Туркменистан известен сегодня грандиозными масштабами национального развития и успешной реализацией внешнеполитической стратегии, которые логично вписываются в глобальную координату взаимодействия международного сообщества по сохранению мира и укреплению безопасности, обеспечению устойчивого развития, сочетанию интересов и консолидации усилий по актуальным вопросам современности.

Под руководством своего общепризнанного Лидера - Президента Гурбангулы Бердымухамедова Туркменистан последовательно идет по пути всестороннего развития, реализуя долгосрочные программы национального развития, активно участвуя в международных делах и реализуя принципы постоянного нейтралитета в соответствии с общепризнанным международно-правовым статусом. При этом Туркменистан инициирует крупные проекты международного масштаба, в полной мере отвечающие как национальным интересам, так и целям устойчивого развития региона, с выходом на глобальные перспективы.

В мировом сообществе прочно утвердился высокий авторитет Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова как крупного политического деятеля, выступающего с инициативами по дальнейшему совершенствованию международного сотрудничества, основанного на принципах мира, гуманизма, добрососедства и направленного на укрепление всеобщего мира и безопасности, неуклонный социально-экономический прогресс. Проводимая Туркменистаном политика постоянного нейтралитета и «открытых дверей», выдвигаемые туркменской стороной инициативы по обеспечению энергетической безопасности, решению экологических вопросов, развитию транспортно-логистической инфраструктуры обретают всё большую поддержку в мире.

Каждый год динамичного развития Туркменистана олицетворяет новые вершины успехов, достигаемых под общенациональным лозунгом, олицетворяющим высокий дух патриотизма и устремленность каждого человека быть причастным и вносить личный вклад в колоссальную работу, проводимую в стране под руководством Президента Гурбангулы Бердымухамедова.

Идейный посыл девиза 2019 года «Туркменистан – Родина процветания» стал волеизъявлением народа и направлен на широкую популяризацию достижений нашей Родины, раскрытие их значимости, придание импульса масштабным экономическим преобразованиям и социальному прогрессу, а также на пропаганду вклада нашей страны в обеспечение мира и стабильности, международных инициатив туркменского лидера. В содержание главного слогана страны заложена также мысль о единении народа, преемственности поколений и воспитании молодёжи в духе безграничной гордости, любви и уважения к независимому, постоянно нейтральному Туркменистану.

Девиз 2019 года неразрывно связан с гуманистическими принципами «Государство – для человека!» и «Мир через развитие», которые лежат в основе внутренней и внешней политики Президента страны. Ведь процветание – это и есть закономерное следствие социального и экономического продвижения, миротворческой дипломатии и равноправного международного взаимодействия. Поэтому на эмблеме нынешнего года изображены Монумент «Абаданчылык» и ветки оливы – как символы благополучия и миролюбия нашей страны, устремлённой к новым вершинам.

Определяя масштабные планы и задачи по дальнейшему укреплению национальной экономики и повышению уровня благосостояния народа, Глава государства не просто задаёт векторы дальнейшей большой совместной работы, но личным примером мобилизует творческие, созидательные ресурсы общества. Поступательное развитее страны как могучей, самодостаточной державы во многом будет обусловлено не только экономикой, но и её духовно-нравственным потенциалом, интеллектуальным, человеческим капиталом, физическим и социальным здоровьем нации. В этой концепции Президента страны отражена система координат нашего роста, в которой выстраиваются все среднесрочные и долгосрочные государственные программы.

Цель этих программ – превратить Туркменистан в страну, где благополучие и высокое качество жизни граждан обеспечивается инновационной экономикой, новейшими технологиями, экспортом высококонкурентной продукции и развитой социальной инфраструктурой - заявляет Президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Нерушимое единство и консолидация народа вокруг своего национального лидера, которая зиждется на осознанном понимании ценностей независимости и нейтралитета, на духовных традициях и культурном наследии являются характерной чертой общественно-политического развития Туркменистана. Важными факторами, определяющими логику развития Турк­менистана являются также системность государственной политики, общность и взаимообусловленность приоритетных задач внутреннего развития страны и ее внешнеполитического курса.

Деятельное участие Туркменистана в рамках авторитетных международных организаций, прежде всего ООН, нацелено на внесение достойного вклада в консолидацию усилий регионального и широкого международного сообщества по пути к прочному миру и социально-экономическому процветанию стран и народов. Последовательная реализация выдвигаемых внешнеполитических инициатив сопровождается наращиванием и содержательным насыщением равноправного и взаимовыгодного диалога со всеми странами мира и международными организациями.

Достижения современного Туркменистана убедительно доказывают правильность выбранной пути, четко выработанной внутренней и внешней политики страны, уверенно идущего вперед по пути могущества и счастья. Политическая стабильность, мир и спокойствие в стране, углубление процесса демократизации общественной, государственной жизни, гражданское, межнациональное и межконфессиональное согласие, устойчивое развитие экономики, неуклонное соблюдение прав человека - все это служит росту авторитета туркменского государства на международной арене.

В Туркменистане на конституционном уровне определено, что наивысшей ценностью общества и государства является человек. Реализация этого положения находит свое практическое воплощение в лозунге «Государство – для человека!». В этих целях на основе долгосрочных программ национального развития осуществляются кардинальные преобразования во всех сферах, ведется масштабная работа по систематическому повышению социально-бытового уровня народа.

Провозгласив главной целью всех преобразований создание условий для самореализации и жизненного успеха каждого гражданина Туркменистана, Глава государства призывает всех осознать важность собственной позиции для судеб страны, чувствуя свою причастность к происходящим переменам. Так закрепляется сама тенденция к позитивным переменам, к росту, от рубежа к рубежу повышается планка достижений, свершений, целей и побед.

Президент Туркменистана особо подчеркивает то, что путь страны в политическое, экономическое и культурное пространство современного мира лежит через внутреннее обустройство жизни общества на всех его уровнях. В связи с этим была разработана и успешно реализуется стратегия последовательного укрепления демократических и законодательно-правовых устоев общества, развития человеческого капитала и рационального освоения богатых природных ресурсов страны. Накопленные за века духовные ценности, жизненные и семейные устои, такие, как уважение старших, почитание родителей, гостеприимство, честность, справедливость составляют основу национального воспитания. В нынешнюю эпоху, успешно проводя масштабные реформы в политической, экономической и культурной жизни страны, опираясь на современную науку и образование, традиции и общечеловеческие ценности, мы совершенствуем деятельность по воспитанию молодого поколения.

Социальная направленность государственной политики Туркменистана предусматривает, с одной стороны, создание условий, дающих возможность каждому трудоспособному гражданину Туркменистана обеспечить свое благополучие собственным трудом и предприимчивостью, с другой - обеспечение поддержки уязвимым слоям населения. При этом в свете проводимых социально-экономических реформ приоритетная роль отводится модернизации отраслей социальной сферы, с тем, чтобы обеспечить население Туркменистана качественными услугами. Развитие социальной сферы и рост реальных доходов населения, в свою очередь, обеспечит качественный рост человеческого капитала. Одним из примеров устойчивого развития экономики, финансовой и социальной стабильностью в стране является то, что ежегодно с 1 января, в соответствии с Указом Президента Туркменистана, повышаются 10 процентов размеры заработной платы работников финансируемых из бюджета учреждений, хозрасчётных предприятий и общественных организаций, а также пенсий и государственных пособий, стипендий студентов и слушателей. Государство постоянно уделяет неослабное внимание поддержанию и последующему увеличению в этих же объёмах всех видов социальных выплат.

Внутренняя стабильность и прочность политической системы, поэтапное внедрение демократических принципов в жизнь государства и общества в немалой степени обуславливает надёжные позиции Туркменистана на международной арене, его дружественные и равноправные отношения со всеми государствами мира. При этом Туркменистан выражает готовность не на словах, а на деле использовать свой богатейший ресурсный потенциал, выгоды географического положения для содействия, как целям внутреннего развития, так и в интересах широкого международного партнерства.

Туркменистан известен в мире как авторитетное государство с динамично развивающейся экономикой, привлекательное для инвестиций. В соответствии с программами, инициированными Президентом Гурбангулы Бердымухамедовым, высокими темпами ведутся работы по индустриализации и переводу страны на цифровую экономику. Инвестируя в экономику колоссальные средства, Туркменистан ориентируется на создание высокотехнологичных индустриальных отраслей промышленности, оснащению их инновационными технологиями, способствующими производству конкурентоспособной продукции на уровне мировых стандартов.

В данном контексте определены стратегические рубежи в «Программе Президента Туркменистана по социально-экономическому развитию страны на 2019-2025 годы», в рамках которой реализуются задачи по дальнейшей диверсификации и индустриализации экономики, её переход на рыночные отношения, активизация деятельности деловых структур. Кроме того, осуществляются крупные отраслевые проекты, совершенствуется соответствующая правовая база, которая обуславливает широкие перспективы для наращивания взаимовыгодного сотрудничества с зарубежными партнёрами, в том числе в инвестиционной сфере. Активному привлечению во все отрасли экономики иностранных инвестиций и разработке комплекса мероприятий по их стимулированию в период перехода страны на современные рыночные отношения призвана содействовать и недавно созданная в Туркменистане межведомственная комиссия по иностранным инвестициям.

Президент Туркменистана придает особое значение развитию науки и повышению эффективности научных исследований во всех отраслях экономики. Лидер нации в своем выступлении на совещании состоявшемся в Академии наук 12 июня 2019 года определил конкретные направления по усилению роли науки в дальнейшем социально-экономическом развитии страны и экономики на основе передовых технологий, инноваций и научных достижений. Были также определены актуальные вопросы по широкому использованию потенциала национального искусственного спутника, созданию современных транспортно-логистических центров, научному обоснованию политического и экономического значения международных транспортно-транзитных коридоров.

Туркменистан на регулярной основе выдвигает конкретные предложения, призванные способствовать оптимизации долгосрочного и плодотворного регионального партнёрства. Ярким свидетельством этому является активный вклад Туркменистана по укреплению добрососедских отношений и взаимовыгодного партнерства между пятью прибрежными странами, выступая последовательным приверженцем диверсификации торгово-экономических связей, эффективной реализации огромного природно-ресурсного, транзитно-транспортного, энергетического и индустриального потенциала, которым располагает Каспийский регион, подчеркнул глава государства.

Как подчеркивает Президент Гурбангулы Бердымухамедов, всестороннее укрепление традиционно дружественных отношений со странами Каспийского региона является одним из приоритетных векторов внешнеполитического курса Туркменистана, основанного на принципах позитивного нейтралитета, добрососедства и плодотворного сотрудничества. Предпринимая на этом направлении последовательные шаги, Туркменистан вносит весомый вклад в общие усилия по выработке взаимоприемлемых решений актуальных вопросов региональной и глобальной повестки дня, достижению Целей устойчивого развития.

В эти дни в Туркменистане развернуты масштабные подготовительные работы по проведению Первого Каспийского экономического форума 12 августа 2019 года в Национальной туристической зоне «Аваза». Дата проведения первого Каспийского экономического форума выбрана не случайно. Именно в этот день, 12 августа 2006 года, вступила в силу рамочная Конвенция по защите морской среды Каспийского моря. С тех пор эта дата отмечается странами региона как Международный день Каспия. Необходимо также подчеркнуть, что 12 августа 2018 года на V Саммите глав прикаспийских государств была подписана Конвенция о правовом статусе Каспийского моря, что стало историческим событием огромного международного значения. На этой же встрече высокого уровня, состоявшейся в прошлом году в городе Актау (Казахстан), было озвучено предложение Президента Туркменистана о проведении на регулярной основе Каспийского экономического форума, которое поддержали главы всех прибрежных стран.

Призванный в будущем стать постоянно действующей платформой многостороннего экономического диалога для будущего взаимодействия в Каспийском регионе, Форум будет способствовать совместному рассмотрению вопросов развития экономического сотрудничества, где приоритетное значение будет придано осуществлению крупных проектов в энергетической, транспортной, индустриальной, торговой, туристической и других областях.

Повестка дня Форума охватывает широкий круг вопросов, касающихся развития сотрудничества в Каспийском регионе. Для участия в нём приглашены члены правительств, руководители министерств и ведомств, главы прибрежных регионов и исполнительных органов управления, представители банковского сектора, фирм и компаний, чья деятельность связана с Каспием, а также сотрудники международных экономических, финансовых, транспортных, экологических и других организаций, научных центров.

Как предполагается, особое внимание будет уделено возможностям реализации совместных инвестиционных проектов и программ, созданию и развитию особых, специальных и свободных экономических зон, совместных предприятий, а также цифровой экономике, перспективным направлениям сотрудничества между регионами прибрежных государств, правовому регулированию торгово-экономических связей, обмену статистической информацией и др. Кроме того, накануне Форума состоится специальная встреча министров, посвященная вопросам практической реализации межправительственных Соглашений о сотрудничестве в торгово-экономической и транспортной сферах, которое также были подписаны во время V Саммита глав прикаспийских государств.

В рамках Первого Каспийского экономического форума будут проходить международные выставки «Hazar innowasion tehnologiýalar» и «Türkmen sährasy – 2019», где будут демонстрироваться последние разработки в сфере науки и технологий, реализованные в нашей стране и намеченные на перспективу инвестиционные проекты, в том числе по строительству современных предприятий, выпускающих высокотехнологичную продукцию, должны быть задействованы инновационные решения. Кроме того, международная автовыставка «Türkmen sährasy – 2019» призвана продемонстрировать транзитно-транспортный потенциал нашей страны, по территории которой некогда проходил Великий Шёлковый путь.

Резюмируя вышесказанное, еще раз хотелось бы вернуться к наставлению Президент Туркменистана о важности осознания каждым из нас собственной позиции для судеб страны, стремления внести личный вклад к прогрессивным переменам, ведущим к дальнейшему росту, достижению высоких свершений и побед. Из всего этого и складывается образ современного Туркменистана как государства с динамичной политикой, эффективным управлением и колоссальными возможностями, в основе которых не столько стартовые сырьевые и другие материальные ресурсы, сколько человеческий потенциал, дух и воля народа.

КОМЕКОВ Тойли Бабаевич,

Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана

в Республике Казахстан

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