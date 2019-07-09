Туркменистан и Италия обсудили перспективы делового партнерства

АШХАБАД /Trend/ - В МИД Туркменистана состоялась встреча с вице-президентом палаты депутатов парламента Итали Этторе Розато, сообщает Trend со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.

Стороны обсудили перспективы развития туркмено-итальянского сотрудничества в политической и торгово-экономической областях. Стороны также рассмотрели вопрос активизации взаимодействия деловых кругов двух стран.

Кроме того, представители двух стран договорились об углублении партнерства по многим перспективным направлениям сотрудничества в рамках диалога «ЕС - Центральная Азия», сказано в информации.

Отметим, что по данным Госкомстата Туркменистана, в общем экспорте по странам наибольший прирост за январь 2019 года по сравнению с январем 2018 года отмечен у Италии - более чем в десять раз. Внешнеторговый оборот с Италией в последние годы составлял ежегодно около 1,5 миллиардов долларов США с существенным преобладанием в нем туркменского экспорта. Ключевыми векторами наращивания межгосударственного сотрудничества две страны называют топливно-энергетический сектор, торговлю, транспортно-коммуникационный комплекс, сельское хозяйство.

Заметно присутствие итальянского бизнеса в нефтегазовом секторе. В ноябре 2014 года компания Eni продлила в Туркменистане свою деятельность в рамках Соглашения о разделе продукции (СРП) на десять лет. Речь идет о контрактной нефтегазоносной территории в более чем тысячу квадратных километров в Балканском велаяте (области) страны. Компания также проявила интерес к исследованию морских блоков №19 и 20 в туркменской части Каспия с запасами в более чем 500 миллионов тонн нефти и 630 миллиардов кубометров природного газа.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.