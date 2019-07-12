В Ашхабаде напоминают о важности экономного расходования природного газа

12 июля 2019 09:28 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Госуправление «Ашгабатгаз» вновь распространило сообщение, в котором призывает к бережному и экономному расходованию природного газа, сообщает Trend со ссылкой на данное ведомство.

Пользоваться газовой плитой рекомендуется только с открытой форточкой. При длительной непрерывной работе газовых плит повышается концентрация углекислого газа в помещении, что может вызвать отправление, сказано в информации.

«Ашгабатгаз» также напоминает жителям столицы, что необходимо особенно внимательно соблюдать правила пожарной безопасности.

Запрещается самовольно производить установку, переустановку, подключение и ремонт газовых приборов.

Оплата за потребляемый газ по показаниям счётчика производится из расчёта 20 манатов за 1000 (тысячу) кубических метров газа.

Туркменистан является одним из ключевых поставщиков природного газа в Каспийском регионе и Центральной Азии.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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