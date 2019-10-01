Глава Туркменистана поручил взять хлопковую кампанию под особый контроль

АШХАБАД /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в ходе рабочего совещания потребовал своевременно решать все вопросы, связанные с обеспечением участников хлопкоуборочной страды необходимыми ресурсами, сообщает Trend со ссылкой на местный телеканал Алтын Асыр.

Согласно информации, вице-премьер Эсенмырат Оразгелдиев представил свой отчет о ходе сезонных сельхозработ.

Глава государства обратил внимание на то, что следует рационально и эффективно задействовать все материально-технические ресурсы для того, чтобы полностью убрать с полей урожай хлопка-сырца.

Говоря о важности научно обоснованных схем севооборота, внедрения современных технологий земледелия, в том числе в возделывании хлопчатника, президент отметил, что в предстоящем году планируется увеличить площадь угодий, отведённых под эту ценную, стратегическую для страны сельхозкультуру, говорится в комментарии госагентства «Туркмен довлет хабарлары» (ТДХ).

Напомним, что в текущем году в стране с 550 тысяч гектаров намечено собрать 1,050 миллиона тонн сырца. В следующем году план вырос до 1,250 миллиона хлопка за счет увеличения посевных площадей до 620 тысяч гектаров.

Наращивание производства хлопка проводится за счет земель, отводимых ранее под озимую пшеницу.

Весь объём выращенного туркменского хлопка сырца перерабатывается внутри страны. В этом году к возделыванию данной культуры на более 25,5 тысячи гектарах приступили частные производители сельхозпродукции, получившие участки из недавно созданного специального земельного фонда.

Хлопок составлял ранее весомую статью экспорта Туркменистана и на данном этапе является востребованным сырьем для динамично развивающейся в стране текстильной индустрии.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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