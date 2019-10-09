Туркменистан и Афганистан обсудили газопроводный проект ТАПИ

АШХАБАД /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял новоназначенного посла Афганистана Наджибуллу Алихила, который вручил верительные грамоты, сообщает Trend в среду со ссылкой на туркменское правительство.

На встрече особое внимание было уделено реализации странами совместных инфраструктурных проектов.

В данном контексте подчёркивалось значение строительства газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ). Вместе с тем, отмечалась важность и взаимосвязанных проектов - прокладки линий электропередачи и оптико-волоконной связи по маршруту Туркменистан-Афганистан-Пакистан (ТАП).

В ходе встречи подчёркивалось, что на социально-экономическое возрождение Афганистана, его последовательную интеграцию в систему региональных и мирохозяйственных связей также направлены инициативы Ашхабада по формированию мультимодальных транзитно-транспортных коридоров. Реализация этих масштабных проектов открывает огромные перспективы для оптимизации транспортных потоков на всём Евразийском пространстве, пишет в своем комментарии госагентство Туркмен довлет хабарлары.

В информации сказано, что Туркменистан в последние годы поставляет своему южному соседу электроэнергию на льготных условиях, регулярно направляет гуманитарные грузы, возводит на территории Афганистана объекты социального назначения, афганской молодёжи предоставляется возможность обучения в туркменских вузах.

Напомним, что до конца текущего года намечено завершить работы по прокладке туркменского участка газопровода ТАПИ, строительство которого началось в декабре 2015 года. Афганский участок начали строить в феврале прошлого года, Пакистан планирует начать работы по ТАПИ в этом году.

Ранее сообщалось, что выполняются геолого-технические изыскания, исследования грунта, рельефа местности, проводятся международные тендеры с целью тщательного отбора подрядчиков и поставщиков.

Покупатели - газовые компании Афганистана, Пакистана и Индии. Государствами-участниками создан консорциум TAPI Pipeline Company Limited, лидером которого избран Туркменгаз, закрепивший за собой контрольный пакет акций.

Проект продвигает Азиатский банк развития (АБР), выполняющий роль транзакционного советника проекта.

Ресурсной базой ТАПИ станет Галкыныш, второе по величине газовое месторождение в мире (после Южного Парса в Иране). Общая протяженность газопровода ТАПИ мощностью 33 миллиарда кубометров газа в год, ориентировочно, составит 1840 километров.

Серьезным препятствием остается нестабильность в транзитном Афганистане, однако Кабул говорит, что сумеет обеспечить безопасность маршрута. К данному проекту на высоком уровне проявляет интерес Россия. Его реализацию поддерживают США, которые выступают против аналогичного проекта из Ирана в Пакистан.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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