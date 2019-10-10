В Ашхабаде состоится саммит глав государств СНГ

10 октября 2019 14:10 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - В Ашхабаде 11 октября 2019 года состоится очередной саммит глав государств СНГ, сообщает Trend со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.

Для участия в работе данного мероприятия в Туркменистан прибывают президенты Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Узбекистана и премьер-министр Армении.

Запланированы и двухсторонние встречи между главами государств, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на рассмотрение глав государств планируется внести проекты Декларации о стратегическом экономическом сотрудничестве государств – участников СНГ.

Отметим, что в этом году в СНГ председательствует Туркменистан.

Примечательно, что официальный Ашхабад в 2005 году, ссылаясь на статус постоянного нейтралитета Туркменистана, принял решение о своем участии в структуре СНГ в качестве ассоциированного члена. В 1999 году Туркменистан вышел из соглашения о безвизовом режиме со странами СНГ.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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