Туркменистан примет участие в ташкентской встрече глав МИД Центральной Азии

14 ноября 2019 10:02 (UTC+04:00)

АШХАБАД/Trend/ - Вице-премьер, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов 15-16 ноября примет участие во встрече министров иностранных дел государств Центральной Азии в Ташкенте, сообщает Trend со ссылкой на туркменское правительство.

В информации сказано, что соответствующее распоряжение подписал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Напомним, что в Ашхабаде расположена штаб-квартира регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии. Туркменистан в этом году председательствовал в СНГ и Международном Фонде спасения Арала (МФСА).

Примечательно, что Туркменистан принимал участие в реализации крупных региональных инфраструктурных проектов. В частности, можно вспомнить о газопроводе в Китай через территории Узбекистана и Казахстана, железной дороге Казахстан-Туркменистан-Иран и других.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Юсиф Агаев.)

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