В Туркменистане принята программа по предупреждению насильственного экстремизма и противодействию терроризму

АШХАБАД/Trend/ - В МИД Туркменистана состоялась состоялась встреча, посвященная Национальной стратегии Туркменистана по предупреждению насильственного экстремизма и противодействию терроризму на 2020-2024 годы, сообщает Trend со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.

В мероприятии приняли участие руководители и представители ряда министерств и ведомств Туркменистана, регионального Центра ООН по превентивной дипломатии в Центральной Азии и другие официальные лица.

Основной целью данной встречи стало обсуждение задач, вытекающих из Национальной стратегии и проведения на системной основе политики в области борьбы с терроризмом, развития сотрудничества государственных учреждений, общественных объединений с международными организациями, совершенствования проводимых в этом направлении работ, говорится в сообщении.

Данный документ был утвержден соответствующим постановлением президента Туркменистана. В соответствии с документом, министерствам, отраслевым ведомствам и общественным объединениям Туркменистана предписывается обеспечить реализацию мер, предусмотренных в вышеуказанной Национальной стратегии.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Юсиф Агаев.)

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