В ТЭК Туркменистана произведены кадровые назначения

21 января 2020 09:46 (UTC+04:00)

АШХАБАД/Trend/ - Заместителем председателя Госконцерна "Туркменгаз" назначен Бердимырат Аманов; заместителем председателя госкорпорации "Туркменгеология" - Мердан Розыев, сообщет Trend со ссылкой на обнародованные распоряжения президента Туркменистана.

Отметим, что Туркменистан - один из ключевых в Каспийском регионе поставщиков природного газа, осуществляющий поставки данного вида сырья в Китай и Россию.

"Туркменгаз" ведет разработку газовых и газоконденсатных месторождений, добычу газа и газового конденсата, производит переработку природного газа, транспортировку газа, газового конденсата и сжиженного газа, реализацию газа и продуктов его переработки на экспорт, а так же внутри страны.

"Туркменгеология" проводит поиск природных богатств, определяет их запасы и вносит в государственный фонд, ведет подготовку к освоению полезных ископаемых.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Юсиф Агаев.)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Туркменистане аккредитован новый посол Турции
Туркменистан 10:03
Назначены послы Туркменистана в Италии и Германии
Туркменистан 09:47
Филиал итальянской Eni объявил тендер в Туркменистане
Туркменистан 09:41
Туркменистан и Турция нацелены на укрепление многопланового сотрудничества
Туркменистан 20 января 19:21
Американская компания модернизирует НПЗ в Туркменистане
Энергетика 20 января 15:12
Туркменистан оптимизирует деятельность товарно-сырьевой биржи
Бизнес 20 января 14:04
Лента новостей
Bakubus закупит подушки безопасности
Тендеры 10:37
Нефть умеренно дешевеет после роста цен днем ранее
Энергетика 10:28
Прогноз: Brent может подорожать до 68 долларов за баррель
Финансы 10:28
Epsilon продолжает строительство газопровода в Кашкадарьинской области Узбекистана
Строительство 10:25
ЦИК Азербайджана издал брошюры для представителей СМИ, сотрудников полиции и наблюдателей
Политика 10:25
Курс маната по отношению к мировым валютам на 21 января
Финансы 10:21
В первом квартале 2020 г. уровень Каспия будет относительно низким
Общество 10:19
Конгрессмен: США рядом со своим союзником и партнером - Азербайджаном
Политика 10:12
Токио начал подготовку к внедрению систем связи 6G
Другие страны 10:10