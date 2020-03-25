В Туркменистане усиливаются меры по борьбе с коронавирусом

БАКУ/Trend/ - В Туркменистане усиливаются меры по предотвращению проникновения в страну COVID-19, сообщает Trend со ссылкой на информационный портал Туркменистана "Туркменпортал".

Отметим, что на сегодняшний день в стране не обнаружено ни одного случая заражения вирусом, однако в целях предотвращения его проникновения в страну, правительство начало предпринимать все необходимые меры.

Созданы дополнительные пункты контроля в крупных городах, для въезда в которые температура тела водителей и пассажиров измеряется с помощью инфракрасных термометров.

В школах детям объясняют важность личной гигиены, а СМИ регулярно публикует рекомендации ВОЗ, ЮНИСЕФ и учреждений здравоохранения Туркменистана о соблюдении профилактических мер по предотвращению инфекционных заболеваний.

Проведение всех турниров под эгидой страны, включая Национальный чемпионат страны, приостановлено.

Пересечение государственной границы Туркменистана иностранными гражданами и лицами без гражданства ограничено с 20 марта по 20 апреля 2020 года.

В случае необходимости въезжать на территорию Туркменистана могут следующие категории лиц: дипломаты зарубежных стран, представители международных организаций; экипажи воздушных и морских судов; водители грузового транспорта, осуществляющие международные транзитные перевозки; члены рабочих бригад на железнодорожных путях; иностранные представители, работающие на хозяйствующих объектах, расположенных на территории Туркменистана.

Отметим, что желающие посетить Туркменистан обязаны иметь при себе справку об отсутствии коронавируса или пройти медосмотр, в том числе лабораторные исследования на предмет обнаружения его в крови.