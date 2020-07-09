Представители Туркменистана принимают участие в видеовстречах под эгидой группы «Эгмонт»

Представители министерства финансов и экономики стали участниками проводимых в эти дни в видеоформате встречах рабочих и региональных структур группы «Эгмонт», являющейся всемирным объединением подразделений финансовой разведки (ПФР).

Цель этой группы – обеспечение площадки для эффективного взаимодействия ПФР в деле борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также оказание поддержки в реализации соответствующих национальных программ, в том числе по расширению обмена финансовой информацией, повышению квалификации персонала, развитию каналов связи с использованием передовых технологий и т.д.

В данном контексте следует отметить, что в целях укрепления институциональных основ национальной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, а также совершенствования профильного законодательства в Туркменистане проводится комплексная работа.

Ключевая роль в этом процессе отводится Службе финансового мониторинга при Министерстве финансов и экономики, созданной в октябре 2018 года в соответствии с Постановлением Президента Гурбангулы Бердымухамедова. Совместно со специализированными структурами её сотрудники успешно решают поставленные перед ними задачи.

Значимым шагом в данном направлении стало вступление Туркменистана в 2010 году в состав Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). Это также способствовало активизации сотрудничества нашей страны с Международной группой по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и другими организациями в данной сфере.

Присоединившись к ряду важных международных документов, в том числе к Конвенциям ООН против транснациональной организованной преступности и против коррупции, Туркменистан демонстрирует неизменную приверженность принятым на себя обязательствам.