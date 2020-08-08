Туркменистан и ВОЗ рассмотрели меры для борьбы с коронавирусом

БАКУ /Trend/ - Туркменистан и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассмотрели необходимые меры для борьбы с коронавирусом.

Как сообщает Trend в субботу со ссылкой на Государственное информационное агентство «Туркменистан сегодня», рассмотрения прошли в ходе видеоконференции с участием президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова и генерального директора ВОЗ Тедроса Гебрейесуса.

Как отмечается, глава государства подчеркнул готовность вести совместную работу в данном и других направлениях с ВОЗ и другими заинтересованными сторонами.

По его словам, важным остается вопрос мутации нового коронавируса. В связи с этим президент подчеркнул актуальность проведения научных работ для изучения этимологии вируса.

Сообщается, что также в ходе видеоконференции было подчеркнуто, что в стране ведутся все необходимые меры для диагностирования инфекционных заболеваний, их лечения и профилактики.

В числе мер отмечались: карантинные меры, перепрофилирование отдельных медицинских учреждений для лечения людей со схожими признаками острого инфекционного заболевания, а также закупка медицинского оборудования и лекарств.

Напомним, что в прошлом месяце группа экспертов ВОЗ работала в Туркменистане по просьбе правительства страны, чтобы поддержать ее в аспектах готовности и реагирования на COVID-19.

В ходе визита состоялась встреча, где представители Европейского регионального бюро ВОЗ и Туркменистан обсудили меры по борьбе с коронавирусом.

Было отмечено, что в настоящее время в стране реализуется программа по обеспечению готовности к противодействию и реагированию на инфекционные заболевания. Также в Туркменистане утверждён план социально-экономических мероприятий по противодействию распространению пандемии коронавируса.

Помимо этого, Туркменистан, совместно с учреждениями системы ООН, приступает к разработке третьего национального плана, охватывающего гуманитарную составляющую предпринимаемых страной мер по борьбе с инфекцией COVID-19.

Напомним, что на сегодня в Туркменистане не зафиксированы случаи инфицирования коронавирусом.

(Автор: Джейла Алиева)

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