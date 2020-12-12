Заместитель Лидера движения "Талибан" поздравил главу МИД Туркменистана Рашида Мередова

БАКУ /Trend/ - Заместитель Лидера движения "Талибан" (ДТ) по политическим вопросам, Глава политического офиса движения "Талибан" в Катаре Абдул Гани Барадар поздравил правительство Туркменистана с юбилеем нейтралитета Туркменистана.

Как передает Trend со ссылкой на сайт офиса движения "Талибан" в Катаре, заместитель Лидера ДТ по политическим вопросам, Глава политического офиса движения "Талибан" в Катаре мулла Абдул Гани Барадар от имени народа Афганистана поздравил Заместителя Председателя кабинета министров, министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова, а также правительства и народа Туркменистана с 25-летием нейтралитета Туркменистана.