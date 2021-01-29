В Ашхабаде состоялась Церемония открытия Международного года мира и доверия

Туркменистан 29 января 2021 21:17 (UTC+04:00)
В Ашхабаде состоялась Церемония открытия Международного года мира и доверия

БАКУ /Trend/ - 29 января 2021 года в Институте международных отношений министерства иностранных дел Туркменистана состоялась Церемония открытия Международного года мира и доверия, передает Trend со ссылкой на посольство Туркменистана в Азербайджане.

На мероприятии приняли участие руководители Министерства иностранных дел Туркменистана, депутаты Меджлиса, главы дипломатических миссий и представительств международных организаций в Туркменистане, ректоры вузов страны, главные редакторы печатных изданий и представители национальных СМИ, а также зарубежные журналисты, аккредитованные в Туркменистане.

Посредством видеоконференцсвязи в церемонии участвовали руководители и представители Организации Объединенных Наций и её структурных подразделений, Организации Экономического Сотрудничества, Содружества Независимых Государств, Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и других международных и региональных структур, а также представители зарубежных СМИ.

Открывая церемонию, временно исполняющая обязанности Постоянного координатора ООН в Туркменистане, Представитель ЮНИСЕФ в Туркменистане Кристин Вейганд отметила значимость Международного года мира и доверия, инициированного Президентом Туркменистана во имя поддержания мира, стабильности и взаимопонимания между народами, что является залогом устойчивого развития.

В продолжение темы Заместитель Председателя Кабинета Министров, Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов подчеркнул, что единогласное принятие на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Резолюции об объявлении 2021 года – Международным годом мира и доверия стало отражением усилий постоянно нейтрального Туркменистана призывающего к упрочению культуры мира и доверия в международных отношениях. «Выдвинув эту идею, Глава Туркменского государства особо отметил, что она носит конкретный характер, призвав международное сообщество подкрепить принятый документ практическим содержанием, наполнить его реальными делами» - сказал Р.Мередов. Глава МИД Туркменистана выделил значимость применения механизмов дипломатии, политического диалога, основанного на взаимопонимании и сотрудничестве в продвижении дружественных связей между странами и народами, для чего Туркменистан активно сотрудничает с международными партнерами.

Выступая на церемонии, Специальный представитель Генерального секретаря ООН по Центральной Азии, Глава Регионального Центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии Наталья Герман особо подчеркнула значимость Международного года мира и доверия, который подразумевает большую сплоченность во имя мира и процветания всего мирового сообщества.

Своевременность Международного года мира и доверия выделил в своем выступлении Председатель 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Волкан Бозкыр. Поблагодарив Правительство Туркменистана за инициирование Международного года мира и доверия, он подчеркнул, что ввиду глобальной ситуации, необходимость в мире и доверии велика как никогда раньше. Г-н Бозкыр призвал международное сообщество продолжать сотрудничать путем политического диалога и солидарности на пути к миру, безопасности и устойчивому развитию.

Его слова дополнила Постоянный представитель Туркменистана при ООН Аксолтан Атаева, которая отметила эффективность миролюбивых инициатив Президента Туркменистана способствующих продвижению к Целям устойчивого развития.

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в своем выступлении акцентировал внимание на особой востребованности проведения Международного года мира и доверия, который призывает активизировать усилия и деятельность по пропаганде культуры мира.

В своем выступлении Глава Центра ОБСЕ в Ашхабаде Наталья Дрозд отметила важность укрепления культуры мира и доверия.

На мероприятии также выступил Генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества Хади Солейманпур. Он высоко оценил уровень сотрудничества между Туркменистаном и ОЭС и подчеркнул, что экономический прогресс неразрывно связан с безопасностью в регионе и в мире, для чего необходимо упрочнять доверие между странами и народами.

О важности укрепления мира и доверия между странами и народами также говорил Председатель Исполнительного комитета – Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев. Он выделил эффективную роль Туркменистана в развитии дружественных связей не только в регионе, но и во всем мире.

Генеральный директор Отделения ООН в Женеве - Генеральный секретарь Конференции по разоружению Татьяна Валовая, а также Исполнительный секретарь Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) Лассина Зербо высоко оценили роль Туркменистана в развитии миролюбивых и конструктивных связей между странами.

В свою очередь, Председатель Генеральной конференции ЮНЕСКО Алтай Дженгизэр и Заместитель Генерального директора ЮНЕСКО по странам Африки Фирмин Эдуард Матоко подчеркнули своевременность проведения Международного года мира и доверия. Они отметили, что понятия мир и доверие является краеугольным камнем международного сотрудничества.

Кроме того, представитель ЮНОДК, Постоянные представители Афганистана, Беларуси, Казахстана, Непала, Индонезии и Бангладеш при ООН особо отметили особую значимость проведения Международного года мира и доверия в контексте всестороннего упрочения солидарности и взаимоподдержки на региональном и мировом уровнях для создания сплоченности в решении актуальных вопросов современности.

В ходе церемонии участники обсудили возможности проведения совместных мероприятий в рамках Международного года мира и доверия. Состоялся конструктивный обмен мнениями и предложениями о развитии сотрудничества между странами, включая расширение деятельности на платформах региональных и международных организаций во имя мира, стабильности и устойчивого развития. Таким образом, по итогам церемонии была принята Дорожная карта проведения Международного года мира и доверия.

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