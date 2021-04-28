Туркменистан и Израиль утвердили программу сотрудничества в сфере здравоохранения

БАКУ /Trend/ - Подписана программа сотрудничества между министерством здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана и министерством здравоохранения Израиля на 2021-2025 годы.

Как сообщает Trend со ссылкой на МИД Туркменистана, подписание состоялось в ходе видеоконференции министра здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана Нурмухаммеда Аманнепесова и министра здравоохранения Израиля Юлия Эдельштейна.

Стороны выразили уверенность в том, что подписанный документ будет способствовать развитию двустороннего сотрудничества по линии медицины и здравоохранения.

Также был проведен обмен мнениями касательно организации взаимных визитов после снятия ограничений, вызванных пандемией коронавируса COVID-19.

Отметим, что Израиль и Туркменистан ранее вели переговоры по перспективам развития сотрудничества в областях экономики, бизнеса, энергетики, туризма, образования. Также Израиль предлагал свои услуги в области очистки, опреснения и рационального использования водных ресурсов.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Константин Шапиро)

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