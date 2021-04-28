Туркменистан и ООН рассмотрели вопросы финансирования ЦУР

БАКУ /Trend/ - Туркменистан и ООН рассмотрели вопросы финансирования Целей устойчивого развития (ЦУР) и реализации Комплексных национальных механизмов финансирования ЦУР в стране.

Как сообщает Trend в среду со ссылкой на министерство иностранных дел Туркменистана, обсуждения состоялись в ходе второго заседания Совместного Руководящего и координационного комитета по реализации Рамочной программой сотрудничества между Туркменистаном и ООН в области устойчивого развития на 2021-2025 годы.

Участники заслушали информацию о ходе реализации решений, принятых в ходе первой встречи данного формата, а также обсудили предложения по стратегии мобилизации ресурсов для реализации Рамочной программы.

В заседании приняли участие руководители и сотрудники министерства иностранных дел, министерства финансов и экономики Туркменистана, а также представители других министерств и ведомств страны, главы и представители структурных подразделений ООН в Ашхабаде.

Отметим, что первое заседание комитета состоялось в декабре 2020 года. Целью заседания было согласовать механизмы управления, реализации, финансирования и мониторинга Рамочной программы сотрудничества ООН в области устойчивого развития на 2021-2025 годы.

Также на заседании были подведены итоги по основным достижениям Рамочной программы партнерства в целях развития между Туркменистаном и ООН на 2016-2020 годы.

Ранее МИД Туркменистана подтвердил приверженность государства участвовать в деятельности ООН.

Напомним, что ранее Туркменистан выразил желание открыть в рамках ООН широкий многосторонний диалог по транспортной проблематике с участием всех государств-членов данной организации, специализированных международных структур, мировых финансовых институтов и других заинтересованных сторон.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Натаван Эфендиева)

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