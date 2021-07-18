Туркменский госконцерн "Туркменгаз" заключит контракт с китайской CNPC на завершение строительства скважин

Китайская компания «CNPC Chuanqing Drilling Engineering Company Limited» окажет услуги по завершению строительства и сдаче в эксплуатацию трех скважин на газовом месторождении «Galkynyş» в Марыйском велаяте Туркменистана, передает Trend со ссылкой на Бизнес Туркменистан.

В пятницу в ходе очередного заседания Кабинета Министров вице-премьер Шахым Абдрахманов представил Президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову проект Постановления «О завершении строительства газовых скважин на газовом месторождении «Galkynyş»». Об этом сообщили официальные СМИ страны.

Согласно документу, в рамках ведущихся работ по поэтапному освоению данного месторождения Государственным концерном «Türkmengaz», будет заключён контракт с вышеупомянутой китайской компанией на оказание услуг по завершению строительства и сдаче в эксплуатацию трёх особо сложных скважин.

Расчёты по контракту планируются осуществить за счёт поставок природного газа в Китай, а выполнение работ должно завершится в течение 30 месяцев.

Сооружение данных скважин было ранее начато компанией «Gulf Oil & Gas FZE» из Объединённых Арабских Эмиратов, но полностью не завершено.

Заслушав отчёт, Президент Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул важность практической реализации договорённостей, достигнутых в ходе состоявшегося в мае текущего года телефонного разговора с Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, а также во время недавнего официального визита министра иностранных дел КНР Ван И.

Подписав Постановление «О завершении строительства газовых скважин на газовом месторождении «Galkynyş», глава государства дал вице-премьеру ряд конкретных поручений.

Ранее сообщалось, что Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) окажет услуги по строительству новых скважин на месторождении «Galkynyş». Данный проект рассчитан на 30 месяцев, и оплата услуг компании будет осуществляться за счёт ежегодных поставок в Китай природного газа в течение трёх лет.