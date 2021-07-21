В Туркменистане откроектся новое водоочистительное сооружение

В Ашхабаде ведут в строй новое водоочистительное сооружение. В настоящее время проект находится в завершающей стадии строительства. Об этом сообщили на сайте Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана (СППТ), передает Trend со ссылкой на Бизнес-Туркменистан.

Согласно сообщению, мощность проекта, реализуемого членом СППТ, составит 150 тысяч кубометров воды в сутки.

Вопросы строительства этого и других коммунальных объектов поднимались в ходе рабочего совещания Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с хякимом столицы Рахимом Гандымовым и вице-премьером, курирующим столицу, Чарымыратом Пурчековым.

Глава государства поручил хякиму разработать проекты модернизации в Ашхабаде заводов питьевой воды и водопроводной сети с внедрением новых технологий и современных стандартов, цифрового управления коммунальным хозяйством. Такое же поручение было дано по развитию дорожно-транспортной системы города.

Кроме того, на совещании было доложено о подготовке к открытию в Ашхабаде новых зданий и сооружений, а также конкурсном отборе строительных компаний, которые будут возводить объекты в рамках формирования зоны отдыха на озере Алтын коль.