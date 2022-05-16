ЕБРР обнародовал прогноз по росту ВВП Туркменистана

БАКУ /Trend/ - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) оставил неизменным прогноз роста ВВП Туркменистана на 2022-2023 годы, сообщает Trend во вторник со ссылкой на региональный экономический отчет банка.

По данным отчета, рост ВВП Туркменистана прогнозируется на уровне шести процентов в 2022 году и 5,5 процента в 2023 году.

В ЕБРР считают, что на страны Центральной Азии могут дополнительно повлиять ограничения в связи с конвертируемостью российского рубля и сокращением авиасообщения между Россией и соседними странами, что скажется на притоке денежных переводов и товарообороте.

Туркменистан является крупнейшим производителем газа в Центральной Азии. Поскольку мировая экономика готовится к серьезным потрясениям, Туркменистан может извлечь выгоду из повышения цен на газ, говорится в отчете банка.