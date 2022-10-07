Российская авиакомпания возобновляет рейсы в Туркменистан

БАКУ /Trend/ - Российская авиакомпания "Сибирь" (S7 Airlines) с 17 октября 2022 года возобновляет регулярные авиарейсы в Туркменистан, передает Trend в пятницу со ссылкой на Turkmenportal.

Рейсы будут осуществляться один раз в неделю по понедельникам по маршруту Москва - Туркменбаши - Москва. Время вылета из Москвы - 03:30 (GMT+3), время вылета из Туркменбаши - 10:05 (GMT+5).

Продажа билетов на указанные рейсы будет осуществляться в офисе авиакомпании в Ашхабаде.

Отметим, что регулярное авиасообщение между Туркменистаном и другими странами мира было приостановлено из-за пандемии коронавируса в марте 2020 года.