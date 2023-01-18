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Назван показатель ВВП на душу населения в Туркменистане

Туркменистан Материалы 18 января 2023 08:30 (UTC +04:00)
Назван показатель ВВП на душу населения в Туркменистане

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Хаял Хатамзаде
Хаял Хатамзаде
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БАКУ /Trend/ - По данным онлайн-платформы RankingRoyals в 2022 году Туркменистан занял 73 место по величине ВВП на душу населения.

Как сообщает Trend со ссылкой на онлайн-платформу, Международный валютный фонд (МВФ) измерил ВВП на душу населения всех стран мира и согласно данным, ВВП на душу населения в Туркменистане составил 11 929 доллара США.

Сообщается, что в рейтинг, составленный агентством, вошли 190 стран мира. Онлайн-платформа отмечает, что мировой ВВП на душу населения постепенно увеличивался с течением времени, и качество жизни значительно улучшилось.

Страной с самым высоким ВВП на душу населения в 2022 году является Люксембург. В этой европейской стране с населением около 600 тысяч человек ВВП на душу населения составляет примерно 127 673 доллара.

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