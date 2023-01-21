Рэнкинг банков Туркменистана по числу пользователей интернет-банкинга

БАКУ /Trend/ - По состоянию на начало января 2023 года лидером по количеству зарегистрированных пользователей услуги "интернет-банк" в Туркменистане стал государственный коммерческий "Дайханбанк", передает Trend со ссылкой на Центробанк Туркменистана.

По данным регулятора, у "Дайханбанка" 346 737 зарегистрированных пользователей услуги. На втором месте - банк "Туркменистан" (294 448 пользователей), на третьем - банк "Туркменбаши" (166 178 пользователей).

Сообщается, что "Дайханбанк" в основном работает с клиентами в регионах Туркменистана. Так, большая часть пользователей приходится на Марыйский (138 314), Лебапский (78 002) и Дашогузский (54 322) регионы.

Рэнкинг банков Туркменистана по количеству зарегистрированных пользователей интернет-банкинга на 1 января 2023 года