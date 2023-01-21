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Рэнкинг банков Туркменистана по числу пользователей интернет-банкинга

Туркменистан Материалы 21 января 2023 08:33 (UTC +04:00)
Рэнкинг банков Туркменистана по числу пользователей интернет-банкинга

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Хаял Хатамзаде
Хаял Хатамзаде
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БАКУ /Trend/ - По состоянию на начало января 2023 года лидером по количеству зарегистрированных пользователей услуги "интернет-банк" в Туркменистане стал государственный коммерческий "Дайханбанк", передает Trend со ссылкой на Центробанк Туркменистана.

По данным регулятора, у "Дайханбанка" 346 737 зарегистрированных пользователей услуги. На втором месте - банк "Туркменистан" (294 448 пользователей), на третьем - банк "Туркменбаши" (166 178 пользователей).

Сообщается, что "Дайханбанк" в основном работает с клиентами в регионах Туркменистана. Так, большая часть пользователей приходится на Марыйский (138 314), Лебапский (78 002) и Дашогузский (54 322) регионы.

Рэнкинг банков Туркменистана по количеству зарегистрированных пользователей интернет-банкинга на 1 января 2023 года

Банк Количество зарегистрированных пользователей
ГКБТ "Дайханбанк" 346 737
ГКБТ "Туркменистан" 294 448
АКБТ "Туркменбаши" 166 178
АКБТ "Халкбанк" 73 876
АКБ "Сенагат" 38 692
Туркмено-турецкий АКБ 8 268
АКБ "Рысгал" 4 531
Итого 932 730
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