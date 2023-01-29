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Председатель Госдумы РФ посетит Туркменистан с официальным визитом

Туркменистан Материалы 29 января 2023 06:10 (UTC +04:00)
Председатель Госдумы РФ посетит Туркменистан с официальным визитом

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Делегация Госдумы РФ во главе с председателем Вячеславом Володиным 29-30 января посетит с официальным визитом Туркменистан.

Как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщили в пресс-службе палаты парламента РФ.

В рамках поездки запланированы встречи делегации в парламенте Республики Туркменистан. Депутаты двух стран обсудят новые форматы межпарламентского сотрудничества в целях развития двусторонних отношений.

На прошлой неделе Туркменистан посетила правительственная делегация России во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным. В частности по итогам ее визита был подписан меморандум о взаимопонимании между Росрыболовством и Министерством финансов и экономики Туркменистана.

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