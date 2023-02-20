Названы ожидаемые темпы роста ВВП Туркменистана в 2023 году

БАКУ /Trend/ - Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов утвердил "Программу социально-экономического развития страны на 2023 год", передает Trend со ссылкой на туркменские СМИ.

Сообщается, что документ был утвержден на расширенном заседании Кабинета министров по подведению итогов развития экономики страны за 2022 год, состоявшемся 10 февраля.

Данная программа предусматривает повышение темпов роста ВВП в текущем году до 6,5 процента, а также стабильное развитие отраслей национальной экономики и регионов страны, работу по выводу производственных предприятий на полную мощность, создание около 3 тысяч новых рабочих мест за счёт строительства современных предприятий.

Программой предусмотрено развитие малого и среднего предпринимательства, а долю частного сектора в структуре ВВП (исключая топливно-энергетический комплекс) намечено довести до 71,3 процента.

Отметим, что темп роста ВВП Туркменистана в 2022 году достиг 6,2 процента.

Документ утвержден в целях успешной реализации Программы Президента Туркменистана по социально-экономическому развитию страны в 2022–2028 годах.