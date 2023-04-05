Турция нарастила импорт судового топлива из Туркменистана

БАКУ /Trend/ - За январь 2023 года Турция импортировала из Туркменистана 12 896 тонн судового топлива, передает Trend со ссылкой на Управление по регулированию энергетического рынка Турции (EPDK).

Сообщается, что это составляет 0,37 процента от суммарного турецкого импорта нефтепродуктов в указанный период.

По данным EPDK, в предыдущий раз Турция импортировала 9 182 тонны судового топлива из Туркменистана (в декабре 2022 года).

Турция за 2022 год импортировала из Туркменистана свыше 15,54 тысячи тонн судового топлива, что более чем в 7,5 раза больше показателя аналогичного периода 2021 года (2,06 тысячи тонн).

Отметим, что в последние годы Туркменистан активно развивает экспорт энергоносителей на зарубежные рынки.