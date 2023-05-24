ГА ООН приняла резолюцию по инициативе Туркменистана об учреждении Всемирного дня устойчивого транспорта

БАКУ /Trend/ - 16 мая 2023 года в ходе 70-го пленарного заседания 77-й сессии Генассамблеи ООН была принята по инициативе Туркменистана резолюция о провозглашении дня проведения первой Глобальной конференции по устойчивому транспорту в Ашхабаде 26 ноября 2016 года Всемирным днём устойчивого транспорта, сообщает во вторник Trend.

По данным министерства иностранных дел Туркменистана, представляя данную резолюцию, Постоянный представитель Туркменистана при ООН, посол Аксолтан Атаева подчеркнула, что в постановляющей части документа предусматривается проведение председателем ГА ООН в сотрудничестве с Департаментом по экономическим и социальным вопросам в штаб-квартире ООН в городе Нью-Йорк в ходе 78-й сессии Генассамблеи "Совещания высокого уровня по сотрудничеству в сфере устойчивого транспорта".

Особое внимание было уделено тому, что Всемирный день устойчивого транспорта предоставит возможность повысить осведомленность о преимуществах устойчивого транспорта и мобильности, продвинуть транспортные средства с низким уровнем выбросов, использовать альтернативные виды топлива и энергоэффективные транспортные средства, способствовать укреплению взаимосвязей на региональном и глобальном уровнях, а также сыграть важную роль в системном рассмотрении передового опыта и нерешенных проблем, с которыми сталкивается международное сообщество в достижении устойчивости и надежности глобальной транспортной системы.

Предстоящее высокоуровневое совещание Генеральной Ассамблеи ООН будет способствовать достижению целей в области транспорта, которые были установлены в рамках Повестки дня до 2030 года, Парижского соглашения, Новой программы развития городов и Политической декларации совещания высокого уровня по повышению глобальной безопасности дорожного движения.

Резолюция о провозглашении Всемирного дня устойчивого транспорта была принята консенсусом при соавторстве 67 государств.