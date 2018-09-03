Узбекистан может присоединиться к Тюркскому совету

3 сентября 2018 12:39 (UTC+04:00)

Узбекистан намерен присоединиться к Совету сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ), сообщает Sputnik со ссылкой на пресс-службу президента кыргызской республики.

О намерении республики стать членом Тюркского совета стало известно во время VI саммита глав тюркоязычных государств в Кыргызстане.

"От имени членов-государств ССТГ хочу поприветствовать находящегося среди нас президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. Хочу отметить и поддержать намерение Узбекистана присоединиться к Тюркскому совету в качестве государства-члена. Этот шаг создаст благоприятные условия для расширения нашего союза, повысит его авторитет на международной арене", — сказал глава Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков.

Ранее тюркоязычные страны планировали создать совместный фонд инфраструктуры. Отмечалось, что организационные работы по созданию фонда будут поручены турецкому Eximbank.

Решение о создании фонда было связано с тем, что тюркоязычные страны имеют большие возможности по сотрудничеству в сферах транспорта и логистики.

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