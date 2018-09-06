В Узбекистане состоится международный форум "Агро Бизнес Бухара"

6 сентября 2018 18:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Бухаре состоится международный форум "Агро Бизнес Бухара", организованный Бухарским областным хокимиятом совместно с Государственным комитетом по инвестициям. Об этом сообщают в четверг узбекские СМИ.

Согласно данным СМИ, форум будет проходить с 10-11 сентября.

В свободной экономической зоне "Бухоро-Агро" планируется создать современные тепличные хозяйства, в том числе и на основе гидропоники.

Деятельность СЭЗ "Бухоро-Агро" также будет направлена на комплексное и эффективное использование производственного и ресурсного потенциала Бухарской области, будет способствовать организации на территории свободной экономической зоны новых рабочих мест и повышению доходов населения.

В рамках мероприятия пройдет выставка, где будут организованы бизнес-встречи в формате B2B и B2G с отечественными и зарубежными инвесторами, а также сформированы рабочие группы, которые ознакомят участников форума с инвестиционными возможностями региона.

Во второй день мероприятия планируется посетить территорию свободной экономической зоны "Бухоро-Агро" и ознакомить участников форума с созданными условиями новой инновационной агроплощадки.

В форуме примут участие инвесторы из 25 стран и регионов мира.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Узбекистане запустили новое предприятие по выпуску композитных газовых баллонов
Узбекистан 18:43
Посол Узбекистана вручил верительные грамоты президенту Швейцарии
Узбекистан 17:52
Узбекистан намерен модернизировать национальную авиакомпанию
Узбекистан 16:40
В Узбекистане намерен повысить эффективность использования производственных площадей
Узбекистан 14:58
Рассмотрен законопроект о ратификации казахстано-узбекского протокола об избежании двойного налогообложения
Казахстан 14:50
Испанская компания готовится выйти на рынок Узбекистана
Узбекистан 13:31
Лента новостей
Обнародовано число иранских судов плавающих в территориальных водах Турции
Бизнес 19:11
В Турции потерпел крушение вертолет
Турция 18:55
Президент Ильхам Алиев встретился с председателем парламента Хорватии (ФОТО)
Политика 18:45
В Узбекистане запустили новое предприятие по выпуску композитных газовых баллонов
Узбекистан 18:43
Пашинян едет в Россию как «провинившийся ученик» - политолог
Армения 18:37
В ходе совместных летно-тактических учений «Сокол ТурАз - 2018» проводятся полеты для изучения местности
Общество 18:30
Cостоялся рабочий обед Президента Азербайджана с премьер-министром Хорватии (ФОТО)
Политика 18:30
Идет реконструкция системы электроснабжения Сумгайытской пассажирской станции (ФОТО)
Экономика 18:25
Предприниматели Азербайджана будут пользоваться новым методом финансирования экспорта
Бизнес 18:17