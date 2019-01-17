Назначен новый посол Омана в Узбекистане

БАКУ /Trend/ – Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов принял вновь назначенного чрезвычайного и полномочного посла Султаната Оман Ахмада бин Саида бин Умара ал-Касирий, передает Trend в четверг со ссылкой на МИД Узбекистана.

Принимая копию верительных грамот, Камилов тепло приветствовал посла и пожелал ему успешной работы на благо укрепления отношений между двумя странами.

В ходе беседы была выражена уверенность, что открытие посольства Узбекистана в Маскате, состоявшееся в сентябре прошлого года, позволит придать узбекско-оманскому диалогу системный и динамичный характер.

Стороны также обменялись мнениями относительно перспектив сотрудничества Узбекистана и Омана в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и других областях, а также по графику и повестке дня предстоящих в 2019 году совместных мероприятий.

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