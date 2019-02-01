Узбекистан был успешно представлен на ярмарке ITF Slovakia Tour – 2019

БАКУ /Trend/ - В крупнейшем выставочном центре Братиславы Incheba Expo Arena с 24 по 27 января прошла международная туристическая ярмарка ITF Slovakia Tour – 2019, Trend сообщает со ссылкой на UzDaily.

Это мероприятие проводится ежегодно, начиная с 1994 года, и на сегодняшний день является одним из крупных международных событий в сфере туризма в регионе Центральной и Восточной Европы. За три дня работы выставки ее посетило более 80 тысяч человек.

Узбекистан на ярмарке был представлен туркомпанией Bubo travel Agency при поддержке посольства Узбекистана в Словакии (с резиденцией в Вене, Австрия). Ими была организована фотовыставка исторических городов нашей страны, а также презентация ее туристических возможностей, в ходе которой было особо отмечено введение безвизового режима въезда в республику для граждан более 60 стран.

Участники презентации были ознакомлены с информацией о богатом историко-культурном наследии Узбекистана, олицетворенном в более, чем четырех тысячах выдающихся памятников древнего зодчества, а также прекрасном народно-прикладном искусстве.

Представители ряда словацких туркомпаний поделились своим видением перспектив туристического обмена между двумя странами.

Лубош Фельнер, директор словацкой туристической компании Bubo Travel Agency сообщил, что представляемая им компания является крупнейшим туроператором Словакии, предлагающим туры в исторические города Узбекистана.

“В последние годы в Словакии наблюдается рост интереса к Центральноазиатскому региону и Bubo Travel Agency проводит активную рекламную компанию, направленную на привлечение большего количества словацких туристов в легендарные города Самарканд, Бухару, Хиву и Ташкент. Уверены, что это очень перспективное направление, тем более, что республика готова радушно встретить иностранных туристов, и делает все, для того, чтобы их путешествие стало незабываемым”- сказал директор туркомпании.

Мартин Навратил, представитель ITF SLOVAKIATOUR, сообщил, что уже несколько лет организует и сопровождает словацкие туристические группы в Узбекистан.

“Я влюблен в Узбекистан, поистине являющийся жемчужиной Востока и имеющий огромное количество уникальных исторических и архитектурных памятников мирового значения. Восхищение словацких туристов вызывает гармоничное сочетание в республике древней и современной архитектуры, классического и современного искусства, развитая инфраструктура и теплое гостеприимство узбекского народа”- подчеркнул Навратил.

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