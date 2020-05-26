Узбекистан в январе-апреле экспортировал золота на более $1,55 млрд.
Узбекистан в январе-апреле 2020 года экспортировал золота на более $1,55 млрд. Об этом свидетельствуют данные Госкомстата, передает Trend со ссылкой на uzdaily.uz.
По данным ведомства, рост по сравнению с январе-апрелем 2019 года составил 26,5%. Доля золота в структуре экспорта Узбекистана в январе-апреле 2020 года составила 35,3%.
Отметим, что Узбекистана нарастил экспорт золота в последние годы. Объем экспорта золота в 2015 году превысил $823,9 млн, в 2016 году – $738,2 млн, в 2017 году – $1,6 млрд и в 2018 году – $2,91 млрд. и в 2019 году – $4,92 млрд
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