В Узбекистане число заболевших коронавирусом достигло 3554
В Узбекистане число заболевших коронавирусом достигло 3554
Об этом сообщает пресс-служба минздрава, передает Trend со ссылкой на kun.uz.
«По состоянию на 31 мая 2020 года 10:00 часов в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 3554 (+8)», - говорится в сообщении.
Три новых случая коронавируса выявлено в карантинном центре, 4 – в Бухарской области, еще один случай заражении зафиксирован у водителя грузового авто дальнего следования.
В стране от коронавируса выздоровели 2783 человек, скончались - 14. Таким образом, количество активных случаев заражения составляет 757.
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