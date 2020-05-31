В Узбекистане число заболевших коронавирусом достигло 3554

Об этом сообщает пресс-служба минздрава, передает Trend со ссылкой на kun.uz.

«По состоянию на 31 мая 2020 года 10:00 часов в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 3554 (+8)», - говорится в сообщении.

Три новых случая коронавируса выявлено в карантинном центре, 4 – в Бухарской области, еще один случай заражении зафиксирован у водителя грузового авто дальнего следования.

В стране от коронавируса выздоровели 2783 человек, скончались - 14. Таким образом, количество активных случаев заражения составляет 757.