В Узбекистане выявили 168 новых случаев заражения коронавирусом
В Узбекистане выявили 168 новых случаев заражения коронавирусом
Об этом в ежедневном отчете сообщает Минздрав, передает Trend со ссылкой на kun.uz.
«По состоянию на 29 июня 2020 года 17:00 часов в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 8199 (+168)», – говорится в сообщении.
Отмечается, что 151 новый случай зафиксирован в карантинном центре, 9 – в Бухарской области, 7 – в Ташкенте, 1 – в Джизакской области.
В стране от коронавируса выздоровели 5426 человек, скончались - 22. Таким образом, количество активных случаев заражения составляет 2750.
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