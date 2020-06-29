В Узбекистане выявили 168 новых случаев заражения коронавирусом

Об этом в ежедневном отчете сообщает Минздрав, передает Trend со ссылкой на kun.uz.

«По состоянию на 29 июня 2020 года 17:00 часов в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 8199 (+168)», – говорится в сообщении.

Отмечается, что 151 новый случай зафиксирован в карантинном центре, 9 – в Бухарской области, 7 – в Ташкенте, 1 – в Джизакской области.

В стране от коронавируса выздоровели 5426 человек, скончались - 22. Таким образом, количество активных случаев заражения составляет 2750.