В Узбекистане биржевые котировки цемента начали падать

На минувших торгах Узбекской республиканской товарно-сырьевой бирже (УзРТСБ), состоявшихся 29 июня, средневзвешенная стоимость цемента снизилась с 792 тыс сумов за тонну до 754 тыс сумов, или на 4,9 процента. Как передает Trend со ссылкой на nuz.uz, об этом сообщила пресс-служба УзРТСБ.

За январь-июнь 2020 года средняя цена всех марок цемента на бирже выросла с 499 тыс сумов за тонну до 792 тыс сумов, или на 59 процентов. Рост цен, в основном, приходится на начало строительного сезона, то есть на май-июнь текущего года.

За прошедший период на биржевые торги выставлено почти 4,08 млн. тонн цемента, из которых было реализовано 4,04 млн. тонн, или 99,3 процента. При этом, 16 из 28 предприятий-производителей цемента в республике реализовали свою продукцию через биржевые торги.

Росту цен на цемент способствовали активизация строительных работ, снижение предприятиями-продавцами объема выставления цемента на биржевые торги в среднем на 25 процентов, а также 3-кратное снижение объема импорта цемента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее сообщалось, что производство портландцемента в Узбекистане снизилось в январе-мае 2020 года на 0,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 3,8 млн тонн.