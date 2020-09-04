Доходы бюджета Узбекистана могут оказаться ниже официальных прогнозов

Узбекистан 4 сентября 2020 15:00 (UTC+04:00)
Доходы бюджета Узбекистана могут оказаться ниже официальных прогнозов

Доходы бюджета Узбекистана по итогам 2020 года могут оказаться ниже официальных прогнозов на 2,6 трлн сумов. Как передает Trend со ссылкой на kun.uz, об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Узбекистана.

«Согласно оценке, проведенной по результатам поступлений за январь-август 2020 года, доходы по итогам текущего года ожидаются в сумме 125,8 трлн сумов или на 2,6 трлн сумов меньше, чем было предусмотрено Законом Республики Узбекистан «О Государственном бюджете Республики Узбекистан на 2020 год», – сообщили в пресс-службе.

Так, за январь-август 2020 года доходы государственного бюджета составили 82,9 трлн сумов, из которых 63,5 трлн сумов приходятся на поступления, администрируемые налоговыми органами, и 14 трлн сумов – таможенными органами. Прочие доходы бюджета составили 8,4 трлн сумов.

Доходы от горнодобывающих компаний составили в совокупности 22,6 трлн сумов (или 27,3% к общим доходам), в том числе по налогу на прибыль 11,1 трлн сумов, налогу за пользование недрами – 7,6 трлн сумов, и доходы в виде дивидендов по государственной доле – 3,8 трлн сумов.

За 8 месяцев текущего года всего поступило налога на прибыль – 17 трлн сумов и 10,4 трлн сумов налога за пользование недрами.

За период с января по август собран налог на добавленную стоимость со стороны налоговых и таможенных органов в размере 23 трлн сумов, в том числе налоговыми органами – 11,7 трлн сумов, таможенными органами – 11,2 трлн сумов.

При этом, возмещение налога на добавленную стоимость за 8 месяцев текущего года составило 3 трлн сумов, в том числе в I полугодии 2020 года суммы возмещения НДС составили 1,6 трлн сумов, в июле – 577 млрд сумов, а в августе – 779 млрд сумов.

С 1 июля текущего года введен порядок, предусматривающий возмещение НДС для всех категорий налогоплательщиков, имеющих превышение налога, относимого в зачет, над начисленной суммой налога, а не только для плательщиков, применяющих нулевую ставку налога.

Дополнительные поступления от горнодобывающих предприятий, обусловленные ростом цен на драгоценные металлы, дивидендов от государственных предприятий, прочих доходов государственного бюджета частично компенсируют сокращение доходов по отдельным налогам.

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