Медицина и образование - мост справедливости между государством и народом - Мирзиёев

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в пятницу встретился с медицинскими работниками и педагогами в Ташкенте, сообщила пресс-служба главы государства, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

«Как добиться качественного медицинского обслуживания и школьного образования в Ташкенте? Меня беспокоит этот вопрос. Цель этой встречи — узнать, как обстоят дела на низовом уровне, выработать правильные решения», — рассказал президент.

Он добавил, что 2020 год стал большим испытанием для всех сфер, медикам и учителям пришлось работать в новых условиях.

«Мы сплотились перед лицом тяжелых испытаний. Они заставили нас искать выход. Поэтому мы добились результата», — сказал глава государства, добавив, что в то же время пандемия также показала области, в которых есть пробелы.

Президент отметил, что граждане недовольны системой здравоохранения. «Поговорите с 20 людьми, выходящими из больницы, они расскажут обо всем. Многие недовольны качеством медицинских услуг», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Он подчеркнул, что работа систем здравоохранения и образования как частей единого целого является важным фактором здоровья населения

«Медицина и образование — это мост справедливости между государством и народом, — сказал президент. — Если мы все будем работать с высокой самоотдачей, честно, исправим эти системы, тогда будет обеспечена справедливость. Народ будет доволен нашей работой. В этом плане Ташкент должен подавать пример».