Главы МИД Узбекистана и Южной Кореи провели встречу

Министры обозначили приоритетные направления сотрудничества в преодолении социально-экономических последствий пандемии COVID-19, передает Trend со ссылкой на nuz.uz.

В среду министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов встретился с министром иностранных дел Южной Кореи Кан Гён Хва в рамках участия в Форуме сотрудничества «Центральная Азия – Республика Корея». Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Главы внешнеполитических ведомств обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки, рассмотрели график и организационные аспекты предстоящих совместных мероприятий на различных уровнях.

Корейская сторона высоко оценила динамику сотрудничества между двумя странами в сфере политики, торговли, инвестиций, финансов, ИКТ, науки и технологий.

Подчеркнуто, что поднятие двусторонних отношений на уровень особого стратегического партнерства в 2019 году свидетельствует о зрелости и долгосрочности узбекско-южнокорейских связей.

Стороны с удовлетворением констатировали положительный опыт взаимодействия в борьбе против коронавирусной инфекции, обозначили приоритетные направления сотрудничества в преодолении социально-экономических последствий пандемии.

Также был отмечен приоритетный характер торгово-экономических и инвестиционных связей. Выражена обоюдная заинтересованность в сохранении прежней динамики роста и принятии конкретных мер для наращивания объемов взаимной торговли.

Отдельное внимание было уделено вопросам сотрудничества в сфере здравоохранения. В частности, рассмотрен ход реализации совместных проектов по строительству новых медицинских учреждений в Узбекистане.

Министры также обменялись мнениями по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.