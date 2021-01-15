В Узбекистана утвердили новые меры поддержки экспортеров

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление, которое утверждает новые меры поддержки экспортеров, передает Trend со ссылкой на spot.uz.

Во-первых, в территориальных подразделениях Министерства инвестиций и внешней торговли создадут региональные экспортные штабы. Они будут помогать экспортерам по принципу «от производства до иностранного потребителя».

Во-вторых, в этом году из Фонда по поддержке экспорта выделяется $100 млн, в том числе, на закупку сырья. С 1 февраля экспортеры смогут получить за счет этих среддств предэкспортное финансирование.

В-третьих, с 1 апреля 50% расходов экспортеров на содержание торговых домой, аренду офисов, торговых и складских помещений и рекламу заграницей компенсируется за счет Агентства продвижения экспорта. Точный порядок получения компенсации будет утвержден позднее.