С начала года бензин в Узбекистане подорожал почти на 5%

За январь-февраль 2021 года в Узбекистане цена бензина увеличилась на 4,9%, метана — на 5%. На этом фоне отмечено снижение цен на пропан — на 7,9%. Как сообщает Trend со ссылкой на gazeta.uz, это следует из отчёта Государственного комитета по статистике.

Кроме того, расходы на эксплуатацию личного автомобиля за два месяца выросли на 2,3%, стоимость услуг пассажирского транспорта — на 1,1%.

В годовом выражении цены на услуги воздушного пассажирского транспорта выросли на 30%.

С 1 февраля повысились ставки акцизного налога на нефтепродукты и автомобильное топливо, реализуемое конечному потребителю. В компании «Узбекнефтегаз» сообщали, что это приведёт к повышению стоимость бензина Аи-80 на сумму до 110 сумов, Аи-90 и выше — на 60−90 сумов.

Ранее в Министерство энергетики объясняли, почему на разных автозаправочных станциях бензин отпускается по разным ценам, а импортный бензин может стоить дешевле, чем произведённый в Узбекистане.