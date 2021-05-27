«Made in Uzbekistan»: Подписано 37 договоров на общую сумму 4 млрд сумов

С 24 по 26 мая текущего года в городе Термезе Сурхандарьинской области с участием узбекских и афганских бизнесменов проходят выставка национальной продукции «Made in Uzbekistan», Бизнес-форум, а также Межрегиональная и межотраслевая промышленная ярмарка, и кооперационная биржа, передает Trend со ссылкой на uzdaily.uz.

На стенде представлено более 50 образцов продукции, производимое на предприятиях системы и предлагаемое на экспорт, вся информация о продукции напечатана на английском и дарийском (афганском) языках.

В первый день мероприятия гостям была представлена информация об инвестиционных проектах, реализуемых в системе АО «Узбекнефтегаз», экспортно-ориентированных видах продукции, новых локализованных видах продукции.

В ходе Бизнес-форума были достигнуты практические договоренности АО «Узбекнефтегаз» с компанией «Азия УзАф Трейдинг» Республики Афганистан по поставкам сжиженного газа, компанией «Ebrahim Faqirzada Trade Company LTD» по поставкам серы. Также достигнута предварительная договоренность с компанией «Gold Water» об организации экспорта полиэтиленовых труб и систем капельного орошения.

Предприниматели Республики Афганистан, посетившие Бизнес-форум, выразили большой интерес к продукции, производимой предприятиями системы. С компаниями «Sadit Mustafo», «Gold Water», «Rosikh», «Faxriyon», «Gavhar» и «Yazd Tak» обсуждены перспективы поставок полимерного сырья и продукции из него в Афганистан.

В дни межрегиональной и межотраслевой промышленной ярмарки, и кооперационной биржи подписано 37 договоров на общую сумму 4 млрд сумов.