В Узбекистане будет дан старт кампании по выборам президента

Сегодня, 23 июля будет дан старт кампании по выборам президента Узбекистана, передает Trend со ссылкой на Kun.uz.

Согласно информации, следующие президентские выборы в Узбекистане состоятся в первое воскресенье третьей декады октября этого года.

Обычно на президентских выборах в Узбекистане, помимо основного кандидата, лидеры других партий также выдвигают своих кандидатов. Президент Шавкат Мирзиёев на выборах в декабре 2016 года стал кандидатом от Либерально-демократической партии.

В начале июня лидер партии «Миллий тикланиш» (Демократическая партия национального возрождения Узбекистана) Алишер Кадыров заявил, что планирует выдвинуть свою кандидатуру на пост президента.

Кроме того, ожидается, что на осенних выборах кандидатами станут председатель СДП (Социал-демократическая партия справедливости) Бахром Абдухалимов, председатель Народно-демократической партии Улугбек Иноятов и председатель Экологической партии.

Сообщается также, что в этот же день, 23 июля, состоится официальное открытие пресс-центра ЦИК. В свою очередь, международный пресс-клуб также примет активное участие в освещении мероприятия.