Количество вакцинированных в Узбекистане на 15 сентября

БАКУ/Trend/ - Более 3,3 миллиона узбеков уже прошли полный курс вакцинации от COVID-19, сообщает Trend со ссылкой на Минздрав Узбекистана.

Сообщается, что 14 сентября прививку против коронавируса получили 255,739 человек. Из них 67,040 человек получили первую дозу вакцины, 127,979 – вторую, 60,720 – третью.

На сегодняшний день общее количество использованных доз вакцины от коронавирусной инфекции составляет 17,435,318 доз. При этом 3 345 225 человек уже прошли полный курс вакцинации.

Среди регионов больше всего вакцину получили граждане из Андижанской области – 29,253 дозы. Следом идет Ферганская (26,048 дозы), и Ташкентская (24,203 дозы) области.

Из общего числа вакцинированных людей больше всего в Ферганской (1,970,606 доз), Наманганской (1,896,709), Андижанской (1,890,210) областях.