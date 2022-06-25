Узбекская авиакомпания увеличивает частоту полетов в Бишкек

БАКУ /Trend/ - Авиакомпания Uzbekistan Airways с 6 июля увеличивает частоту авиарейсов по маршруту Ташкент-Бишкек-Ташкент, передает Trend со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

В сообщении авиаперевозчика отмечается, что рейсы по данному маршруту будут выполняться четыре раза в неделю: по понедельникам, средам, четвергам, и субботам.

"Время вылета из Ташкента - 13:00, прибытие в Бишкек - 15:10 по местному времени. Из Бишкека самолет вылетает в 16:30 и прибывает в Ташкент в 16:50", - говорится в сообщении авиакомпании.

Напомним, что на данный момент Uzbekistan Airways выполняет рейсы из Ташкента в Бишкек три раза в неделю.