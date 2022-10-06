БАКУ /Trend/ - Финская авиакомпания Finnair планирует запустить рейсы из скандинавских стран в Узбекистан, передает Trend со ссылкой на Минтранспорта Узбекистана.

Этот вопрос обсуждался на встрече в форме видеоконференцсвязи с участием ответственных лиц Министерства транспорта, посольства Узбекистана в Латвийской республике, министерства инвестиций и внешней торговли, АО "Uzbekistan Airports" и финской авиакомпании Finnair.

На встрече присутствовал директор департамента по связям с государственными органами авиакомпании Finnair Т.Коскинен обсудил перспективы прямого авиасообщения с Узбекистаном для туристов, желающих приехать в Узбекистан из скандинавских стран, поделился планами авиакомпании в этом направлении.

Авиакомпания выразила заинтересованность в осуществлении пассажирских перевозок на основе коммерческих соглашений ”Код-шер" АО "Uzbekistan airways", а также в направлении грузовых перевозок.

Во время общения глава департамента развития воздушного транспорта Министерства транспорта У.Бекташев подробно рассказал о работе, проводимой в Узбекистане по созданию дополнительных удобств для туристов в результате расширения географии полетов за счет привлечения иностранных авиакомпаний.

Министерство транспорта также выразило полную поддержку предложениям иностранных авиакомпаний по запуску новых рейсов в Узбекистан.

По итогам встречи стороны определили задачи, которые будут реализованы в дальнейшем в рамках обсуждаемых направлений сотрудничества.