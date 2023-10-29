Узбекистан и Грузия обсудили увеличение числа авиарейсов между странами

БАКУ /Trend/ - Министр транспорта Узбекистана Илхом Махкамов провел встречу с заместителем премьер-министра Грузии, который также является министром экономики и устойчивого развития, Леваном Давиташвили, говорится в сообщении министерства транспорта Узбекистана, передает Trend.

На этой встрече, которая прошла в рамках визита Илхома Махкамова в Грузию, обсуждались текущее состояние и перспективы развития транспортно-логистических связей между Узбекистаном и Грузией. В частности, обсуждалось увеличение числа регулярных авиарейсов между двумя странами и возможность открытия новых авиарейсов. Министр Илхом Махкамов выразил поддержку инициативе организации авиасообщения из Грузии в Самарканд.

Леван Давиташвили выразил готовность создать необходимые условия для строительства портов и терминалов на Черноморском побережье Грузии с участием узбекских предпринимателей и оказать практическую поддержку в эффективном использовании существующих портов.

Также стороны достигли соглашения об увеличении обмена разрешительными документами для международных перевозок.