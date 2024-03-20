В Узбекистане прогнозируют рост ВВП в первом квартале этого года

БАКУ /Trend/ - Согласно прогнозу, в первом квартале 2024 года ВВП Узбекистана вырастет на 5,6%, говорится в отчете Центра экономических исследований и реформ (ЦЭИР), передает Trend.

Согласно информации. это превышает прогнозы МВФ и АБР,

Сообщается, что ожидаемый устойчивый рост экономики на уровне не менее 5,45% будет обеспечен за счет оптимизации производственных издержек, увеличения добавленной стоимости, повышения производительности труда и роста частного потребления.

Согласно официальной статистике, с начала 2024 года в Узбекистане отмечен значительный рост промышленности, услуг, строительства, розничной торговли, тогда как внешнеторговый оборот несколько снизился.