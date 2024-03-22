Узбекистан увеличил производство легковых автомобилей в январе-феврале

БАКУ /Trend/ - Узбекистан в первых двух месяцах 2024 года увеличил производство легковых автомобилей более чем в 2,04 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, достигнув отметки в 53,37 тысячи автомобилей, сообщает Агентство по статистике страны, передает Trend.

Согласно информации, за этот период компания UzAuto Motors выпустила 16 067 автомобилей марки Cobalt (темпы роста по сравнению с аналогичным периодом 2023 года выросли в 2,1 раза), 7 361 – Gentra (рост на 42,3%), 11 752 – Damas (рост на 24,5%), 6 541 – Tracker (рост в 6,0 раза) и 5 357 – Оnix (рост в 47,8%).

Сообщается, что также в указанном периоде было произведено 2 004 автомобиля марки Chery (рост в 2,4 раза), 4 112 – марки KIA (рост в 3,2 раза), 38 – марки Exeed и 135 – марки Haval.

В январе-феврале 2024 года в Узбекистане также было произведено 3448 автомобилей легковых специализированных (уменьшение на 8,2%).