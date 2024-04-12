Поставки овощей и фруктов из Узбекистана в Россию увеличились почти в два раза

БАКУ /Trend/ - В первом квартале текущего года Узбекистан экспортировал в Россию около 70 тысяч тонн плодоовощной продукции, что почти в 1,8 раза превышает объемы поставок за аналогичный период 2023 года (39,5 тысячи тонн), сообщает Россельхознадзор, передает Trend.

Согласно информации, объем импорта белокочанной капусты вырос в 11 раз - с 3,2 тысячи до 38 тысяч тонн, хурмы увеличился в 6,2 раза, с 233 тонн до 1,5 тысячи тонн, цветной капусты - в 3,2 раза, с 893 тонн до 2,9 тысячи тонн, моркови - в 3,3 раза, с 1,5 тысячи до 4,9 тысячи тонн.

"В предыдущем году продолжались стабильные поставки из Узбекистана репчатого лука, нектаринов и персиков. В то же время из России в Узбекистан активно экспортировались корма и кормовые добавки, а также мясо птицы", - говорится в сообщении.